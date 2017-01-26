До 25 возросло число жертв схода лавины в Италии

Ещё четверых человек продолжают искать под толщей снега в итальянском регионе Абруццо, где неделю назад лавина сошла на горный спа-отель.

В среду здесь обнаружили тела ещё девятерых погибших. Таким образом, общее число жертв этого бедствия составило 25 человек.

11 ранее извлекли из-под завалов живыми. Среди выживших – и гости отеля, и его сотрудники. Всех их нашли ещё до воскресенья, и сейчас надежды обнаружить кого-то живым почти нет.

Напомним, когда на регион обрушился сильный снегопад и начались подземные толчки, гости не смогли вовремя уехать из отеля из-за того, что дороги замело снегом.

Тем временем премьер-министр Италии заявил, обращаясь к Сенату в Риме, что начаты расследования, цель которых – выявить возможных виновных в этой трагедии, включая руководство отеля и спасательные службы, которые отреагировали на призыв о помощи не сразу.

[Паоло Джентилони, премьер-министр Италии]:

«Если кто-то виновен в трагедии с отелем «Риджопиано», то в ходе расследования это выявится. Правительство определенно не боится правды, правда помогает нам действовать лучше».

Паоло Джентилони также пообещал на днях подписать срочный указ о выделении дополнительных средств на восстановление пострадавшего от землетрясения региона, который и так был значительно разрушен после подземных толчков в августе прошлого года. Кроме того, премьер планирует предоставить больше полномочий службам реагирования на стихийные бедствия.

[Паоло Джентилони, премьер-министр Италии]:

«Речь не о судьбе. В наших руках – убедиться в том, что, если произошло бедствие, потом не будет несправедливости. Мы можем этого избежать. Мы, итальянцы, уже поступали так во многих уголках страны, и сделаем то же самое в пострадавших центральных регионах Италии».

Во время речи премьера у здания парламента собрались протестующие. Это жители пострадавших от землетрясений регионов Италии, включая город Аматриче, где в прошлом году погибло 300 человек. Они требуют от властей адекватной помощи.