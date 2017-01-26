Тайванец создал самую маленькую скульптуру петуха

Миниатюрную скульптуру петуха создал тайваньский художник, чтобы поприветствовать наступающий Китайский новый год. Его символ – Огненный Петух.

Фигурку птицы скульптор вырезал из древесной смолы. Во время работы пользовался мощной лупой. Говорит: эта скульптура петуха – самая маленькая в мире. Она стала частью ювелирного изделия.

[Чжэнь Фоншэнь, скульптор]:

«Я сделал золотое кольцо и закрепил внутри самого миниатюрного в мире петуха».

Маленькая птица горделиво стоит на белом камне, на котором начертаны китайские иероглифы. Надпись гласит: «Когда он поёт, мир становится ярче».

Миниатюрные скульптуры знаков Зодиака художник начал создавать 13 лет назад. С каждым годом они становились всё меньше. А в этот раз задача оказалась наиболее сложной.

[Чжэнь Фоншэнь, скульптор]:

«Размер его головы — всего 0,1 миллиметра. Вот на такой площади и пришлось создавать живую мимику. Гребень, голова, глаза и клюв – душа этого творения».

Чжэнь Фоншэнь увлёкся миниатюрной скульптурой 35 лет назад. За это время создал около 200 произведений искусства.