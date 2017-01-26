Мигранты в Белграде отказались брать еду

Мигранты в сербском Белграде в знак протеста отказались принимать еду у благотворительных организаций. Вот уже несколько месяцев они остаются в зданиях заброшенных складов.

Продолжить свой путь не могут из-за закрытых границ по так называемому балканскому маршруту. По нему тысячи мигрантов в прошлом году перебрались в благополучные страны Западной Европы, такие как Германия, Австрия или Италия.

Однако теперь путь закрыт.

Несколько сотен мигрантов встали с плакатами у автомобилей с продовольствием. Они также пытались помешать другим получать еду.

Мигрант из Афганистана говорит, что своим протестом люди хотят привлечь внимание европейских стран.

[мигрант из Афганистана]:

«Мы хотим, чтобы границу открыли, поскольку 90% людей здесь больны. Мы не будем принимать еду или что-либо другое, чтобы для нас открыли границу».

Большинство обитателей этих складов рассматривают как экономических мигрантов. То есть тех, кто бежит не от военных конфликтов, а в надежде на лучшую жизнь.

Балканские страны закрыли свои границы для мигрантов в марте прошлого года. До этого более миллиона беженцев прибыли из Турции в Грецию, Македонию, Сербию, Венгрию или Хорватию, продолжив свой путь на запад.

Несмотря на закрытые границы, в Сербию продолжают приезжать беженцы. Как предполагается, в стране скопилось уже более 9000 мигрантов. При этом, в официальных сербских миграционных центрах может разместиться не более 6800 человек.