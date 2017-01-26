26 января отмечают День Австралии. Он приурочен ко дню прибытия флота к берегам Нового Южного Уэльса в 1788 году. 11 парусных кораблей вышли из Великобритании. Прибывшие люди основали на континенте первую европейскую колонию.

По случаю праздника по всей стране прошли церемонии предоставления гражданства, а также — протесты.

В Сиднее недалеко от знаменитого моста с традиционным ритуалом выступили представители аборигенных народов.

Губернатор штата Новый Южный Уэльс Дэвид Харли сказал, что Первый флот принёс коренному народу континента боль и страдания.

[Дэвид Харли, губернатор штата Новый Южный Уэльс]:

«Мы понимаем, что в этот день 229 лет назад прибытие Первого флота имело ужасающие последствия для вашего народа, ваших семей и культуры. Я вместе с миллионами других австралийцев отдаю честь силе аборигенных народов, вашей стойкости, вашей глубокой истории и вашим достижениям».

Коренные австралийцы называют 26 января днём вторжения. Традиционно в этот день они проводят протесты с призывом предоставить им больше прав.

В этот раз демонстрации состоялись в Канберре у здания национального парламента.

В другой части города провели церемонию предоставления гражданства. На ней выступил премьер-министр Австралии.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:

«Вы сделали выбор не только жить среди нас, но также стать нашей частью, нашими партнёрами по демократии, гражданами. Вы прибыли из 11 разных стран, и каждый из вас вплетает свои нити в наше полотно, наше самое успешное многокультурное сообщество в мире».

Первый флот доставил в Австралию, в основном, заключённых. Первая колония была основана на территории современного Сиднея.