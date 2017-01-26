Неделя высокой моды в Париже: Valentino и Chanel

Коллекция весна-лето/2017 модного дома Valentino. Её представили на Неделе высокой моды в Париже. Показ вызвал особый интерес, ведь это первая сольная работа дизайнера Пьерпаоло Пиччоли. Раньше он работал в тандеме с Марией Грацией Кьюри. Но та ушла в Dior.

Его наряды сохранили «неземной» стиль, характерный для творений бывшего дуэта.

Палитра платьев приглушённая: цвет слоновой кости, бледно-розовый и серо-зелёный.

Покрой струящийся и воздушный. Некоторые платья украшены цветами и блестками, некоторые однотонные, но — из гофрированной ткани.

Музыку для показа написал французский композитор Александр Деспла. Он получил премию «Оскар» за саундтреки к фильму «Отель „Гранд Будапешт“».

Между тем, показ коллекции модного дома Chanel состоялся на зеркальном подиуме. Карл Лагерфельд решил перенести зрителей в зазеркалье и при этом главный акцент сделать не на интерьере, а на самих нарядах.

В его коллекции прослеживаются два стиля: 50-х и 80-х годов прошлого столетия. Первый – это твидовые костюмы в весенней палитре, второй – отделка из перьев и объёмные плечи.

Наряды отличает тюльпановидный крой. Но также объём создают оборки и другие «конструкции» из ткани.

Главная изюминка всех нарядов – широкий пояс. Ну а главной звездой показа стала нынешняя муза Лагерфельда — Лили-Роуз Депп. Это 17-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради. Она вышла в сопровождении дизайнера в образе невесты в пышном розовом платье с многочисленными оборками.