Венгерские производители фуа-гра терпят убытки из-за птичьего гриппа

В Венгрии, на фоне вспышки птичьего гриппа, растут цены на фуа-гра — особым образом приготовленную печень гуся или утки. Этот деликатес всегда был знаковой изюминкой местной кухни. Однако в свете эпидемии фермеры были вынуждены уничтожить более трёх миллионов домашних птиц, в основном — гусей и уток.

На одном из будапештских рынков килограмм гусиного фуа-гра стоит уже 44 доллара. Это в два раза больше, чем было до начала эпидемии.

Некоторые рестораны теперь с трудом достают любимый туристами продукт. Наблюдаются также перебои в поставках утиного и гусиного мяса.

На этой неделе Венгрия, одна из ведущих стран по производству фуа-гра, объявила, что обратится в Евросоюз за финансовой помощью в связи с эпидемией.

Производители фуа-гра Венгрии также обратятся в специализированную Европейскую федерацию с просьбой разработать механизм для решения подобных кризисов в будущем. Ведь они происходят с периодичностью в 8-10 лет.

[Аттила Чорбай, глава Совета производителей птицепродуктов]:

«Если мы хотим сохранить важную часть европейского культурного и гастрономического наследия, фуа-гра, тогда Еврокомиссия также должна участвовать в решении этой проблемы, создать механизм компенсации. Очевидно, что вирус не исчезает».

В предыдущие годы Венгрия производила в год 1600-1800 тонн фуа-гра. В 2017 даже при самом оптимистичном прогнозе будет произведено максимум 60% от объёмов прошлого года.

[Аттила Чорбай, глава Совета производителей птицепродуктов]:

«Уничтожение домашних животных пагубно скажется на птицеводческой индустрии Венгрии в 2017 году. Даже при самом оптимистичном сценарии, если вирус мгновенно исчезнет, потребуется 4-5 месяцев на восстановление численности птицы и возвращение производства к прежним оборотам».

В знаковом еврейском квартале Будапешта в одном из ресторанов подают целый ассортимент блюд из гусятины и утятины. Это и паштет из гусиной печени, и фаршированные гусиные шейки, и ризотто с гусятиной, и утиные грудки.

Менеджер ресторана говорит, что перебои с поставками фуа-гра наблюдаются с середины декабря.

[Чаба Сабо, менеджер ресторана]:

«Кризис достиг пика в праздничный сезон. Мы не могли купить гусиную печень, цены возросли. Теперь мы покупаем печень и окорочка по цене на 25% выше».

Впрочем, полностью удовлетворить спрос всё же не удаётся. Некоторые блюда пришлось временно исключить из меню.