27 января 2017

ЕС хочет финансировать лагеря для беженцев в Африке

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Министры внутренних дел ЕС рассматривают возможность финансирования лагерей для беженцев в Африке. Согласно плану, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и гуманитарные организации будут на месте рассматривать дела мигрантов. Таким образом Евросоюз хочет остановить людей, которые отправляются через Средиземное море к европейским берегам.

Маршрут из Ливии в Италию – основной, по которому мигранты прибывают в ЕС на лодках нелегальных перевозчиков. Брюссель намерен закрыть путь для экономических мигрантов и принимать только людей, бегущих от военных конфликтов. В прошлом году в попытке пересечь опасные воды погибло более 4,5 тысяч беженцев.

Евросоюз начал морскую операцию в Средиземноморье, а также обучает ливийскую береговую охрану предотвращать путешествия по морю. Теперь он также хочет возвращать спасённых в море мигрантов туда, откуда они выплыли.

[Томас де Мезьер, министр внутренних дел Германии]:
«Главная идея в том, что решать, кто приезжает в Европу, должна Европа, а не нелегальные перевозчики. Важно спасать мигрантов от перевозчиков, доставлять их в безопасное место за пределами Европы, а затем доставлять в Европу только тех, кто подлежит защите».

Лагеря для беженцев в Ливии или соседних странах будут управляться УВКБ ООН или Международной организацией по миграции. Тем людям, которые не соответствуют критериям для получения статуса беженца, будут помогать вернуться в родные страны.

Большинство из тех, кто отправляется по маршруту из Ливии в Италию, считают экономическими мигрантами. У таких остаться в ЕС шансов почти нет.

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