От жёлтой лихорадки в Бразилии погибли 40 человек

Вспышку жёлтой лихорадки зарегистрировали в бразильском штате Минас-Жерайс. Заболевание распространяется в сельских районах. По данным Министерства здравоохранения Бразилии, подтверждено 70 случаев заражения, 40 из них оказались со смертельным исходом.

Также зафиксировано более 360 случаев заболевания с подозрением на жёлтую лихорадку, 47 из них закончились летально.

При этом один человек скончался в столице страны. Предполагается, что он побывал в Минас-Жерайсе и там заразился вирусом. В самих городских районах Бразилии случаев заболевания жёлтой лихорадкой не регистрировали с 1942 года.

Согласно официальным данным, нынешняя вспышка — самая масштабная за последние 14 лет.

Медики призывают жителей девяти штатов Бразилии, где существует риск эпидемии, пройти вакцинацию.

[Эдуарду Аже, представитель Министерства здравоохранения]:

«Примерно пять с половиной миллионов вакцин распространены по всей стране, наибольшее количество отправлено в пострадавшие штаты. Ещё шесть миллионов будут доставлены в ближайшие дни. У нас также есть ещё пять с половиной миллионов вакцин, упакованных и готовых к распространению в случае необходимости».

В зависимости от ситуации, страна готова произвести ещё больше вакцин.

Жёлтая лихорадка – это острое вирусное заболевание, распространяющееся в Африке и Южной Америке. Оно сопровождается высокой температурой, сильной головной болью, болью в мышцах спины и конечностей, а также тошнотой и рвотой. Летальный исход угрожает от 5 до 20% больных, а в случае эпидемии могут умереть от 50 до 60% заболевших.

Лекарств от жёлтой лихорадки не существует, применяется симптоматическое лечение. Вакцина против этого заболевания была создана 80 лет назад.

Вирус передаётся жёлтолихорадочным комаром. Этот же вид насекомого переносит вирусы Зика и денге.

У людей, переболевших жёлтой лихорадкой, вырабатывается пожизненный иммунитет.