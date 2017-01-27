Выращивание кампотского перца в Камбодже восстанавливается

Море, горы и земля, богатая кварцем, – идеальная среда для выращивания знаменитого камбоджийского кампотского перца.

Этот деликатес – один из любимых ингредиентов всех знаменитых шеф-поваров: от Парижа до Лос-Анджелеса. У специи непростое прошлое. Но сейчас она становится всё более популярной.

Камбоджийские фермеры называют перец «чёрным золотом». Раньше их промысел был в упадке, однако благодаря защите ЕС ситуация наладилась. Кампотский перец включили в список уникальных продуктов, привязанных к конкретной местности. К слову, среди таких также — сыр Чеддер, шампанское и чай Дарджилинг.

[Натали Шабоше, владелица фермы по выращиванию кампотского перца]:

«В сезон дождей выпадает много осадков из-за близости моря и гор Бокор. Также очень важен особый уход за перцем. В 2016 году перец признали в Европе, до этого многие годы он считался лучшим в мире».

Стимулировали массовое выращивание кампотского перца в Камбодже французские колонизаторы. К началу XX века страна ежегодно производила 8000 тонн продукта. Однако война разрушила индустрию. Когда власть в стране захватили красные кхмеры, плантации пришли в упадок.

Сегодня появляется всё больше фермеров, выращивающих специю.

[Натали Шабоше, владелица фермы по выращиванию кампотского перца]:

«Сначала это был нишевый рынок. Но сегодня появляется всё больше плантаций с кампотским перцем. Мы создадим настоящий рынок».

На этой ферме пытаются воссоздать среду, в которой кампотский перец произрастает, — джунгли. Листья пальм дают тень. Удобрением служит навоз и испражнения летучих мышей. А от насекомых перец защищают, распыляя на листья горький экстракт растения мелия.

[Нгоун Лэй, глава Ассоциации продвижения кампотского перца]:

«Для наших фермеров сертификация ЕС означает больше защиты, а также стабилизацию рынка перца, что позволяет поддерживать качество на высоком уровне».

Недавний отчёт показал, что спрос в Европе на камбоджийский перец составляет 200 тонн. При этом, в следующем году, как ожидается, страна произведёт около 100 тонн.

С одной стороны, это означает, что цены на продукт в ближайшее время снижаться не будут. С другой, многие камбоджийские фермы благодаря этому продолжат своё существование, а фермеры не будут вынуждены отправляться на заработки в соседний Таиланд.