В Освенциме реставрируют бараки узников

В бывшем нацистском концлагере Освенцим, который стал одним из главных символов Холокоста, идёт реставрация. Специалисты восстанавливают бараки в комплексе Аушвиц II, также известном как Биркенау или Бжезинка.

По словам представителей музея, эти молчаливые свидетели преступлений нацизма должны напоминать о трагических событиях следующим поколениям человечества.

[Бартош Бартизель, сотрудник музея Аушвиц]:

«Складывается такая ситуация, когда последние свидетели уходят, их голоса записаны, но также существует территория бывшего лагеря, где миллионы людей со всего мира каждый год узнают трагическую историю этого места».

Началу работ предшествовали два года исследований. Задача специалистов – восстановить и сохранить первоначальный образ бараков. Каждый кирпич должен остаться на своём месте.

[Анна Лёпуская, глава проекта по сохранению музейных объектов]:

«В обычной ситуации такую стену демонтировали бы и построили заново, но именно этого мы хотим избежать. Мы хотим сохранить прежний вид и форму этих стен».

Первыми объектами для восстановления выбрали бараки 7 и 8. Их строительство началось в 1941-м, а уже в марте 42-го здесь поселили первых узников.

Во время реставрации стен специалисты используют такой же раствор, как и в 40-х годах прошлого века. Сначала он прошёл испытания.

[Анна Лёпуская, глава проекта по сохранению музейных объектов]:«Мы взяли кирпичи такого же возраста, как эти бараки. Подготовили раствор с такими же физико-химическими характеристиками, изучили документацию и геодезические методы и воссоздали каждую деформацию. Потом мы начали экспериментировать с реставрацией стены».

Эксперимент оказался успешным. Теперь команде специалистов предстоит отреставрировать 45 бараков в бывшем лагере Аушвиц II, который в настоящее время занимает территорию почти в два квадратных километра.

В Освенциме с 1941 по 45 годы были умерщвлены различными способами около полутора миллионов человек. Из них миллион сто тысяч узников были евреями.