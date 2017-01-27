Тайваньские калиграфы хранят традицию новогодних свитков

Писать иероглифы на новогодних свитках – многовековая китайская традиция. Такие вешают на дверях в домах и офисах. Китайцы верят, что эти надписи отгоняют злых духов и привлекают удачу в новом году.

Уже 11-й год подряд в тайваньском городе Таоюань проводят соревнование по написанию таких свитков. Участвуют сотни каллиграфов – как профессионалов, так и любителей. Съезжаются со всех уголков страны.

Надпись задают организаторы, чтобы соревнования были честными. Это пожелания счастья и удачи, состоящие из нескольких иероглифов.

75-летнего Ли вполне можно назвать профессионалом. Каллиграфией занимается каждый день и очень ценит эту традицию. В соревновании участвует во второй раз.

[Ли Чжуньчжун, участник]:

«Сегодня люди мало ценят новогодние свитки. В прошлом дома наполняла благоприятная атмосфера. Было ощущение Лунного нового года».

Участвуют и стар, и млад. Для некоторых это что-то вроде медитации.

[Сунь Вэйдин, участник, 11 лет]:

«На этой бумаге я могу писать очень большие иероглифы. На маленьких листочках могу писать только маленькие. В этом процессе я могу избавиться от мыслей и расслабиться».

Соревнования проводит Министерство культуры Таоюаня. Специалисты отмечают: в современном мире традицию написания новогодних свитков поддерживать непросто. Мешают и механизированное производство, и влияние Запада.

[Юй Гоцзин, куратор Музея императорского дворца]:

«Весь Тайвань, а также Япония и Корея, слишком подвержены влиянию Запада. Поэтому Лунный новый год стал не так важен. Новогодние свитки теперь не так популярны. Ещё один фактор – их удобно печатать. Когда просишь в магазине рукописный свиток – он стоит 4 доллара США, а напечатанный обойдется всего в 60 центов. И напечатанный очень яркий и сделан из пластика, так что люди могут вешать его на целый год, и он не отвалится. Некоторым всё это нравится».

Такие рукописные свитки китайцы клеили на ворота ещё во времена династии Восточная Хань в I-III веках нашей эры.

Чжэнь Ин работает в сфере редакции фотографий. Говорит: недавно поняла, что должна подучиться каллиграфии, и пришла на специальный мастер-класс.

[Чжэнь Ин, участница мастер-класса]:

«Честно говоря, во времена своего студенчества я мало внимания обращала на такие уроки, и потом мне не доводилось брать в руки кисть, чтобы писать иероглифы. Но сегодня я пришла, потому что вдруг почувствовала какую-то тоску, и недавно я также осознала, что должна учиться нашей культуре».

Год петуха по Лунному календарю в этом году вступает в свои права 28 января.