В Маниле проходит конкурс Мисс Вселенная

Каждая из девушек предстала на сцене Mall of Asia Arena в купальниках, вечерних платьях и национальных костюмах.
В ходе предварительного раунда будут определены 12 финалисток.
В позапрошлом году победительницей конкурса стала филиппинка Пиа Вуртцбах. Она выступила с речью.
[Пиа Вуртцбах, Мисс Вселенная 2015]:
«Я в восторге от того, что конкурс Мисс Вселенная проходит здесь, на Филиппинах, потому что мы самые большие поклонники Мисс Вселенной. Я права?»
Зрители в восторге от шоу.
[зрительница]:
«Весь мир объединился, и несмотря на то, что мы не знаем друг друга, мы до сих пор наслаждаемся этим событием».
И по нарядам некоторых сразу видно, за кого они болеют.
[зрительница]:
«Это зал красоты, но также и красоты сердца, особенно для нас, филиппинцев, поклонников таких зрелищ».
Сейчас проходит онлайн голосование. Согласно нему среди фавориток – латиноамериканки.
Финал конкурса состоится 30 января.