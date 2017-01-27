В Маниле проходит конкурс Мисс Вселенная

В Маниле начался предварительный раунд конкурса Мисс Вселенная. В филиппинскую столицу съехалось более 86 кандидаток, чтобы посоревноваться в звании самой красивой.

Каждая из девушек предстала на сцене Mall of Asia Arena в купальниках, вечерних платьях и национальных костюмах.

В ходе предварительного раунда будут определены 12 финалисток.

В позапрошлом году победительницей конкурса стала филиппинка Пиа Вуртцбах. Она выступила с речью.

[Пиа Вуртцбах, Мисс Вселенная 2015]:

«Я в восторге от того, что конкурс Мисс Вселенная проходит здесь, на Филиппинах, потому что мы самые большие поклонники Мисс Вселенной. Я права?»

Зрители в восторге от шоу.

[зрительница]:

«Весь мир объединился, и несмотря на то, что мы не знаем друг друга, мы до сих пор наслаждаемся этим событием».

И по нарядам некоторых сразу видно, за кого они болеют.

[зрительница]:

«Это зал красоты, но также и красоты сердца, особенно для нас, филиппинцев, поклонников таких зрелищ».

Сейчас проходит онлайн голосование. Согласно нему среди фавориток – латиноамериканки.

Финал конкурса состоится 30 января.