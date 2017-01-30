В Кении львам надевают ошейники с GPS-трекером

В Национальном парке Найроби проходит спецоперация. Команда рейнджеров выслеживает льва. Задача специалистов – усыпить хищника и надеть ему электронный ошейник.

Этот прибор, оборудованный GPS-трекером, призван помочь разрешить конфликт между человеком и дикой природой. Одна из границ парка проходит всего в семи километрах от центра Найроби — столицы Кении. В прошлом году львы начали заходить в места, где живут люди.

[Стив Ньюмби, сотрудник Международного фонда защиты животных]:

«В Национальном парке Найроби обитает всего 20-30 львов. Мы не можем избавиться от них. Поэтому мы надеваем львам ошейники, чтобы контролировать их передвижение и не давать им выйти за пределы парка».

Национальный парк Найроби занимает территорию в 117 квадратных километров.

[Стив Ньюмби, сотрудник Международного фонда защиты животных]:

«Пяти львам уже надели ошейники. Теперь наденем ещё шести животным. Всего таких будет одиннадцать. Это даст информацию о перемещениях львов по парку».

Контролировать передвижение хищников будут сотрудники Службы охраны дикой природы Кении и Международного фонда защиты животных.

Заповедник Найроби был первым национальным парком Кении. Он работает уже 71 год. Здесь обитает 400 мигрирующих и эндемичных видов птиц и около 100 различных видов млекопитающих, включая носорогов, гепардов и жирафов.

На территории парка преобладает равнина с редким кустарником. Но есть также высокогорные и речные леса.