ВТО ожидает вступления в силу Соглашения об упрощении торговли

Торговое соглашение, которое увеличит объёмы международного экспорта на один триллион долларов, вступит в силу в ближайшие две недели. Об этом сообщил директор Всемирной торговой организации. При этом есть опасения, что ситуация может кардинально измениться в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Соглашение об упрощении торговли окажет значительное влияние на бедные страны, поскольку упростит таможенный контроль, сократив время и стоимость прохождения товаров через границы и устранив многие процедурные формальности.

[Роберту Азеведу, генеральный директор ВТО]:

«В истории ВТО с 1995 года это крупнейший подобный договор, и первый, который будет иметь такой большой эффект».

В настоящее время ратификацию соглашения рассматривают Иордания, Чад и Кувейт. Если их решение будет положительным, то число стран, утвердивших договор, превысит 110. А это необходимый порог для вступления документа в силу.

[Роберту Азеведу, генеральный директор ВТО]:

«Как предполагается, после полного применения объём мировой торговли будет увеличиваться каждый год на 2,7% до 2030 года».

Сегодня срок доставки товаров в среднем составляет 6-7 недель. Если договор будет утверждён, время ожидания сократится до нескольких дней.

[Роберту Азеведу, генеральный директор ВТО]:

«Товары будут пересекать границу проще, прозрачнее и за меньшие деньги».

США, Евросоюз, Китай и Япония — среди первых, кто ратифицировал договор. При этом большие и развитые государства получат от соглашения меньше выгоды, поскольку их таможенные процедуры уже упрощены.

Глава ВТО Роберту Азеведу сказал, что пока рано предполагать, что новая президентская администрация США откажется от договора. Однако такая вероятность есть. В своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал ввести дополнительные таможенные пошлины для тех американских компаний, которые переносят производство из США в другие страны, такие как Мексика и Китай.

При этом, по словам Азеведу, предсказать дальнейшее развитие событий сложно, поскольку одни эксперты ожидают начала торговых войн, а другие – улучшения делового климата в мире.