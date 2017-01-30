В США протестуют против ограничения на въезд в страну

32-летний сириец Наил Заин не может сдержать слёз. Его и ещё десятки пассажиров отказались регистрировать в аэропорту Стамбула на рейсы в США. Это произошло после вступления в силу указа Дональда Трампа на 90 дней запретить въезд в Соединённые Штаты гражданам семи стран: Судана, Сирии, Сомали, Ирака, Йемена, Ливии и Ирана.

[Наил Заин, гражданин Сирии]:

«Визу я получил 27 января, два дня назад. Потом я забронировал рейс Турецких авиалиний до Лос-Анджелеса. Когда приехал в аэропорт, мне сказали, что я не могу сесть в самолёт, потому что моя виза была отменена».

В США живут жена и сын сирийца.

[Наил Заин, гражданин Сирии]:

«У моего сына американское гражданство. Мы ждали этого момента два года. Наконец у нас появился шанс, но теперь людям с сирийскими паспортами запрещают въезд».

Кроме того, согласно указу, на неопределённый срок приостанавливается приём в США беженцев из Сирии, и на 120 дней – беженцев из других стран.

По заявлению президентской администрации, в этот период будет проводиться проверка американских ведомств, отвечающих за въезд в страну. Главная цель – обезопасить США от террористов.

По городам США прокатились протесты в связи с постановлением. В основном, они проходили в аэропортах, а также у зданий погранично-таможенной службы. Один из них, в Нью-Йорке, собрал около 10 тысяч человек.

Между тем, в Йемене указ назвали расистским. Известный уличный художник Мурад Субэй говорит, что теперь не может увидеться со своей женой.

[Мурад Субэй, гражданин Йемена]:

«К сожалению, это решение затронет миллионы граждан в этих странах. Меня тоже, поскольку моя жена учится в американском университете. Это абсолютно расистское решение».

Звучит критика и на высшем уровне. Лидеры нескольких европейских стран сказали, что решение американской президентской администрации не поддерживают. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Чиновники в Йемене, Судане и Индонезии выразили обеспокоенность в связи с указом. А Тегеран пообещал дать ответ на этот запрет.