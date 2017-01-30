Петушиные бои — в центре внимания в Таиланде в Год Петуха

Тысячи тайцев собрались на стадионе в Самутпракане на второй день после наступления года Петуха по восточному календарю. Здесь проходят традиционные петушиные бои. Этот бизнес считается в Таиланде весьма прибыльным. А в этом году организаторы ожидают ещё большего интереса к схваткам гордых птиц.

[Банчей Чангяй, организатор петушиных боёв]:

«Этот год очень хороший для нас, потому что это год золотого петуха. Значимость этих птиц возрастает».

В каждом поединке участвуют два петуха. Они пытаются одолеть друг друга с помощью крыльев и острого клюва. Раунд длится 22 минуты. Если соперники выносливые, то таких раундов может быть несколько.

Владелец победившего петуха получает крупное денежное вознаграждение.

[владелец петуха]:

«Этот петух настолько хорош, что создаёт мне отличную репутацию и приносит большое счастье».

В Таиланде бойцовские петухи стоят дорого. После покупки их ещё необходимо грамотно обучать. В этой стране птицы не сражаются до смерти. Поверженным считается тот петух, который первым отступил. После боя владельцы сразу оказывают медицинскую помощь своим подопечным.

Китайский новый год наступил 28 января. Празднования продлятся до 2 февраля.