Социалисты Франции выбрали своего кандидата на пост президента

Французские социалисты в воскресенье выбрали Бенуа Амона своим кандидатом на пост президента. Аналитики говорят, что бывший министр народного образования имеет мало шансов на победу. Однако его выдвижение положительно скажется на кампании популярного независимого кандидата Эммануэля Макрона.

На праймериз социалистов Амон получил 60% голосов. Его соперником был бывший премьер Мануэль Вальс.

[Бенуа Амон, кандидат в президенты Франции]:

«Сегодня левое крыло определяется с кандидатом, оно обращается в сторону будущего и оно хочет победить».

Социалистический блок ослаблен и разрознен. Крайне непопулярный президент-социалист Франсуа Олланд, если бы решил баллотироваться на второй срок, не продвинулся бы дальше первого тура. В преддверии выборов в апреле Амону будет необходимо объединить все группы своего крыла под единой программой. Сейчас его план разительно отличается от предвыборных обещаний Вальса.

Аналитики говорят, что избрание Амона даёт больше шансов на победу Эммануэлю Макрону, поскольку к нему может отойти ещё больше голосов неопределившихся избирателей.

Бенуа Амон придерживается традиционной линии поддержки рабочих. Ей в своей кампании 2012 года следовал и Франсуа Олланд, благодаря чему победил. Однако в середине своего мандата он решил подтолкнуть рост экономики и создать больше рабочих мест, переориентировавшись на поддержку бизнеса.

Если Амон не сможет провести успешную кампанию, то, по мнению аналитиков, социалистическая партия погрузится в ещё больший кризис. Не исключают и полный развал этой политической силы.

Всего несколько месяцев назад Бенуа Амон не был в числе популярных политиков. Но в ходе нескольких дебатов смог завоевать доверие избирателей.

[сторонник Бенуа Амона]:

«Мы не думали, что он победит, уверены в этом не были. Но сегодня мы очень рады, это большая победа, мы получили 60% голосов». [сторонник Бенуа Амона]:

«Господин Амон, которого назвали утопистом, — именно тот человек, который снова воплощает идеалы левого блока. Он способен объединить людей и привести левых к победе».

Согласно прогнозам, во второй тур выборов выйдут кандидат от республиканцев консерватор Франсуа Фийон и лидер крайне правых Марин Ле Пен.