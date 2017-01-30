Роботы приобщают детей к высоким технологиям

Этот робот слушается голосовых команд, поддерживает диалог, может ходить и даже танцевать. Такими маленькими андроидами обзавелись уже четыре австралийские библиотеки.

Однако здесь они не для развлечения. Роботы помогают детям познавать мир высоких технологий.

[посетитель библиотеки]:

«Да, тут нужна сообразительность, чтобы во всём разобраться».

Участники в игровой форме учатся создавать собственные компьютерные программы, с помощью которых можно управлять роботом.

[Дин Верити, сотрудница библиотеки]:

«Это не только обучение высоким технологиям, но и приобретение навыков аналитического мышления, и способностей решать задачи».

По мнению участников проекта, в будущем роботы смогут выполнять рутинную работу, освобождая людям время для других дел.

[Джонатан Кингсли, сотрудник центра Brainary Educational Resources]:

«Если вы работаете в кафе, то, например, сможете побольше общаться с клиентами, а не раскладывать по местам посуду».

На австралийском рынке труда становятся всё более востребованными навыки в сфере высоких технологий. Новый проект призван помочь детям получить в будущем рабочие места в этой отрасли.