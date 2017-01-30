Новый интерактивный музей вдохновляет найти внутреннего учёного

Забудьте о слайдах, графиках и бесконечных текстах. В научном музее «Экспериментариум» в шести километрах от центра Копенгагена с любым экспонатом можно взаимодействовать.

Музей впервые открыли в 1991 году. Три года назад началось его обновление. За это время построили новый павильон площадью 9000 квадратных метров. В нём 16 интерактивных зон. Среди них — «Пузыряриум» и «Пляж». Здесь можно узнать о силе воды.

[Ким Гладстоун Херлев, директор музея]:

«Суть в том, что вы делаете что-то новое, сложное, особенное, руководствуясь своими ощущениями. Вы создаёте картину мира, используя свои ощущения».

В музее использованы и высокие технологии. Например, в «Лабиритне света». Здесь есть футуристическая лазерная арфа.

Впрочем, в «Экспериментариуме» надеются, что выставка покажет посетителям другую сторону мира без смартфонов и социальных сетей.

[Ким Гладстоун Херлев, директор музея]:

«Мы не хотим бороться с этими вещами, но мы хотим показать людям, что есть другая сторона. На самом деле, как только люди начинают взаимодействовать с экспонатами здесь, они забывают про свои смартфоны».

В «Экспериментариуме» также есть зона, где можно принять участие в мультфильме, который показывают на экране. Это история о девочке, которая пытается остановить загадочный туман, покрывающий всё вокруг. Конечно, это весело, но главная цель этого экспоната, по словам создателей, — заставить людей больше двигаться.

[Хенрик Хельсгаун, дизайнер выставки]:

«Когда мы приходим на работу, в школу, мы садимся, и мы окружены многочисленными гаджетами – телефонами, айфонами, айпадами – технологии забирают всё наше время, и мы постоянно сидим. Это большая проблема Запада, мы слишком много сидим».

Датчики улавливают движения участников.

[Хенрик Хельсгаун, дизайнер выставки]:

«Нужно двигаться вправо, влево, нужно прыгать, поднимать руки. Это очень простые вещи, в которых ваше тело нуждается, чтобы быть более крепким».

Также здесь есть интерактивный порт. Посетители изучают международную торговлю и её влияние и симулируют распределение товаров.

Как ожидается, в этом году музей посетит около полумиллиона человек.