«Мисс Вселенной» стала француженка

Новоиспечённая «Мисс Вселенная» поделилась впечатлениями после награждения. Конкурс проходил в столице Филиппин. Корона победительницы досталась 24-летней представительнице Франции Ирис Миттенар.

Студентка стоматологического факультета из города Лилль смогла обойти 85 претенденток. Финал продолжался около трёх часов.

[Ирис Миттенар, Мисс Вселенная]:

«Я очень горжусь, что смогу привезти эту корону во Францию. Если честно, я всё ещё не могу поверить, что я Мисс Вселенная. Но я очень хочу показать эту корону во Франции, и я благодарю вас всех за поддержку с самого начала этого приключения. Я очень-очень горжусь, что представляю Францию и Вселенную».

Первой вице-мисс стала представительница Гаити, второй – конкурсантка из Колумбии.

В ходе предварительного раунда на прошлой неделе из восьми десятков участниц выбрали 13 финалисток. Затем их число сократилось до девяти. Потом — до шести.

В первую шестёрку также вошли красавицы из Филиппин, Таиланда и Кении.

Россию представляла 21-летняя Юлиана Королькова. Однако в финал она не попала.

На Филиппинах конкурс «Мисс Вселенная» прошёл уже в третий раз.