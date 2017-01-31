Силиконовая долина противостоит ужесточению миграционной политики США

Силиконовая долина взяла на себя ведущую роль в противостоянии новому указу Дональда Трампа, который ужесточает миграционную политику США. Она начала финансировать оппозицию, критиковать нововведения, а также помогать сотрудникам, которых затронули ограничения.

Технологическая индустрия в целом отреагировала на постановление сдержанно. Представители автомобильных компаний, а также основных американских банков ситуацию пока никак не прокомментировали.

Дональд Трамп постановил ввести временный запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских стран. Он также приказал на 120 дней прекратить приём беженцев. В ответ в США и других странах прошли многотысячные протесты. При этом многие иммигранты, беженцы и просто туристы не смогли зарегистрироваться на свои рейсы, следующие в США.

Крупные компании, такие как Apple, Google и Microsoft, предложили юридическую помощь сотрудникам, затронутым новыми правилами. Некоторые предприниматели Силиконовой долины также выделили средства на юридическую поддержку иммигрантов.

Глава Tesla Илон Маск и директор Uber Трэвис Каланик написали на своих страницах в Twitter, что изложат все опасения по поводу ужесточения миграционной политики в деловом консультативном совете Трампа, в который входят.

Кроме того, Каланик отметил, что запрет на въезд – несправедливый. Он пообещал выделить три миллиона долларов на фонд помощи водителям, у которых есть какие-либо проблемы с миграционным статусом.

[Джаспер Лоулер, аналитик]:

«Технологичные компании нуждаются в профессиональных сотрудниках, и часто таланты нужно искать за пределами США. Они переживают не о конкретных изменениях, которые не очень скажутся на их работе. Они беспокоятся, что нужно будет полностью менять географию поиска сотрудников. Это относится к рынку в целом, а также к технологической индустрии».

Пообещали помощь и другие фирмы. Некоторые выделят миллионы долларов на поддержку компаний, в которых работают мигранты. Некоторые решили также поддержать предпринимателей в странах, которые попали в «чёрный список».

[Джаспер Лоулер, аналитик]:

«Причина, по которой Дональд Трамп, возможно, не очень переживает по поводу того, что говорят в Силиконовой долине, — это количество рабочих мест. Если посмотреть на большие компании, такие как Google, — там работает около 60 тысяч сотрудников, в Facebook – 15 тысяч, в Netflix – около трёх тысяч. Но если сравнить с Ford или General Motors, о которых Трамп очень много говорит, — то там работает более 200 тысяч сотрудников».

Белый дом отмечает, что ограничения введены, чтобы провести полную проверку американских учреждений, отвечающих за въезд в страну. По мнению Дональда Трампа, граждане, приезжающие из семи стран, попавших в список, могут представлять угрозу безопасности. Запрет на въезд распространился на Сирию, Иран, Ирак, Йемен, Ливию, Сомали и Судан.