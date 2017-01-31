31 января 2017

В Японии используют пеленание для взрослых

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Вековую традицию пеленания детей превратили в терапевтическую процедуру для взрослых. Это Токио. Здесь такие занятия особенно популярны среди женщин в послеродовой период.

На это занятие пришло пять женщин. Они по очереди заматывают друг друга в большие отрезки ткани. Ноги скрещены. Помогает инструктор.

Затем они слегка раскачивают друг друга, подложив подушки под спину и голову. Некоторые из участниц говорят, что внутри ощущали тепло.

[участница занятия]:
«Я почувствовала прилив тепла в теле. Никогда такого не ощущала, поэтому сложно описать точно».

Метод впервые был изобретён известной акушеркой из города Киото по имени Нобуко Ватанабэ. Он был призван убрать зажимы в плечах и тазобедренных суставах женщин после родов.

[Яёи Катаяма, организатор курсов]:
«Мы пеленаем детей, и они очень хорошо спят. Думаю, кто-то просто решил применить это для взрослых. Когда оказываешься внутри, то очень расслабляешься. Мы теперь понимаем, почему дети так хорошо спят».

Впрочем, некоторые профессионалы подвергают сомнению эффективность такого метода.

[Сиро Оба, костоправ]:
«Могут быть случаи, когда люди с астмой смогут лучше дышать в таком положении. Но, когда снимете ткань, то всё вернётся. Но кроме этого я не могу понять, как люди могут получить пользу от таких занятий даже в плане расслабления».

Эксперты говорят, что перед тем как испытывать на себе пеленание, необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно если у вас проблемы с позвоночником.

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