В сирийский Дамаск снова начала поступать вода

В столицу Сирии возобновили подачу воды. Это произошло после того, как правительственная армия восстановила контроль над долиной Вади Барада на окраине города. Там находится главный источник, питающий Дамаск и его окрестности.

С декабря он был под контролем повстанцев. Всё это время около шести миллионов жителей столицы были отрезаны от водоснабжения. Однако недавно правительственная армия достигла договорённости с боевиками. Они согласились покинуть район.

В понедельник из долины на 40 автобусах было вывезено более двух тысяч боевиков, а также гражданских лиц, представителей гуманитарных организаций, медиков и активистов. Людей доставили на территории, контролируемые повстанцами, в северной провинции Хама.

Ранее сирийская армия сообщила об освобождении всех деревень в районе долины Вади Барада.

Захват долины – ещё один важный успех Башара аль-Асада после вытеснения повстанцев из восточного Алеппо. До этого в течение нескольких лет эта часть города оставалась в руках боевиков.

Между тем, большие территории Сирии продолжают оставаться вне правительственного контроля. Они включают восточную провинцию Дайр-эз-Заур, которая находится в руках группировки «Исламское государство», запрещённой в России и многих других странах. Кроме того, большие зоны на севере страны контролируют курдские боевики, а в руках повстанцев остаются территории на западе Сирии.