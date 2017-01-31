Премьер Канады назвал стрельбу в мечети терактом

Траурный вечер со свечами проводят жители канадского Квебека. Это тихий город с полумиллионным населением, где даже обычные убийства происходят очень редко, не говоря уже о массовой стрельбе. Но именно такое происшествие сотрясло Квебек в минувшее воскресенье.

Стрельба произошла в местном исламском культурном центре во время вечерней молитвы. На тот момент там находилось около 40 человек. Шестеро были убиты, пятеро получили тяжелые ранения и 12 — легкие.

[жительница Квебека]:

«Мне и всем другим, мусульманам и немусульманам, очень тяжело от произошедшего. Если кто-то способен убить человека — он не человек. В его сердце нет человечности. Очень тяжело от такого».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее террористической атакой и выразил свою поддержку мусульманской общине страны.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Это были невинные люди, ставшие мишенями за их веру. Вне всякого сомнения, это была террористическая атака. Атака на наши самые заветные ценности как канадцев — открытость, многообразие и свободу вероисповедания. Более миллиону канадцев, которые исповедуют ислам, я хочу сказать прямо: мы с вами. 36 миллионов сердец разбиты вместе с вашими. Мы скорбим с вами и будем защищать вас».

Полиция задержала двоих подозреваемых.

Обвинения в убийстве предъявлены 27-летнему студенту местного университета Александру Биссоннету. Кампус учебного заведения находится в нескольких километрах от мечети, где произошла стрельба. Биссоннет изучал политологию и антропологию. Его мотивы до сих пор неизвестны, но сообщается, что в социальных сетях он был подписан на политиков-националистов.

Второй задержанный — мужчина марокканского происхождения. Он сейчас проходит по делу как свидетель.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп ужесточил миграционное законодательство и запретил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо на фоне этого, напротив, выразил свою поддержку мигрантам в Канаде.

После трагедии в мечети Дональд Трамп позвонил канадскому премьеру, выразил соболезнования и предложил помощь, если необходимо.