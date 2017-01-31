Аномальный снегопад накрыл Сочи

В курортный город Сочи пришли морозы и аномальные осадки. Сильный снегопад продолжался двое суток: с воскресенья до утра вторника. Местные власти попросили горожан воздержаться от поездок на автомобилях даже на зимних шинах.

Снег в Сочи выпадает крайне редко — далеко не каждый год, и, как правило, сразу тает. Средняя температура зимой здесь — +6.

Нынешняя аномальная погода сначала обрадовала сочинцев. Но ненадолго.

[житель Сочи]:

«Дети довольны, взрослые довольны. Все счастливы. Первые два-три дня. Потом начинается грусть – неудобства. Не привыкли мы к снегу».

Во время снегопада спецтехника не успевала расчищать дороги. Остановилось движение общественного транспорта. Медперсоналу скорой помощи пришлось пешком ходить к больным.

Местный аэропорт в воскресенье не смог принять несколько рейсов из-за сильного тумана и снегопада. В понедельник отменили занятия в некоторых школах из-за непривычных морозов. МЧС объявило штормовое предупреждение о возможном понижении температуры до минус 10–12 градусов.

В настоящее время снегопад в Сочи прекратился. Движение по городским дорогам восстановлено. Температура держится на уровне минус трёх градусов. Потепление обещают к концу недели.