Аргентина изменила миграционное законодательство

Аргентина изменила своё миграционное законодательство. Теперь стало проще депортировать иностранцев, совершивших преступления в стране. Кроме того, был запрещён въезд в страну людям с криминальным прошлым.

Согласно правительственным данным, число иностранцев в системе исправительных учреждений Аргентины в последние годы значительно возросло, превысив 21% от общего числа заключённых.

[Орасио Хосе Гарсия, директор Национального миграционного управления]:

«У нас появились законодательство и указ, подписанный президентом Макри. Те, кто совершил преступления в Аргентине, возвращаются в свои страны. Кроме того, преступники со всего мира не будут приезжать в страну».

Новое законодательство также подразумевает, что совершившие преступления и депортированные лица не смогут въехать в Аргентину, по меньшей мере, в течение восьми лет.

По словам представителей властей страны, изменения направлены на повышение безопасности и не затронут процесса приёма беженцев. Согласно статистике, с 2011 по 2015 годы более 75% мигрантов прибыли в Аргентину из Парагвая, Боливии и Перу.

При этом, в адрес властей уже звучит критика со стороны правозащитных организаций, включая Amnesty International. Они обвиняют президента Маурисио Макри в том, что он пошёл по стопам Дональда Трампа.

Напомним, 27 января президент США подписал указ, согласно которому страна временно прекращает приём беженцев. Кроме того, был запрещён въезд в США гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Йемена, Судана и Сомали.