Летающие автомобили – это уже не фантастика

Тянучка в центре Денвера. Но представьте, что вы можете быстро добраться до пункта назначения, просто перелетев загруженные улицы.

Когда-то это считалось научной фантастикой. Но недавно подобная технология смогла покорить небо.

Автопроизводители давно мечтают о создании летающих автомобилей. В 50-х и 60-х годах прошлого века General Motors изобрела подобный аппарат, напоминающий ракету.

Сегодня около десятка компаний по всему миру, маленьких и больших, включая производителей дронов, работают над созданием нового летательного аппарата, способного парить над загруженными дорогами.

[Ифан Сюн, сооснователь Ehang Inc.]:

«Это будет летающий автомобиль».

Китайская компания Ehang пытается усовершенствовать свои дроны, чтобы они могли перевозить людей.

А массачусетская компания Terrafugia принимает предзаказы на самолёт, который трансформируется в обычный автомобиль.

Большинство компаний используют батареи и электромоторы. Однако израильская фирма Urban Aeronautics разрабатывает небольшой дрон с мотором от вертолёта, работающим на топливе.

[Джон Хэнсмен, профессор аэронавтики]:

«Можем ли мы построить такой аппарат – это не вопрос. Я завтра могу создать машину, которая будет перевозить двух или трёх человек в течение получаса».

Профессор Массачусетского технологического института Джон Хэнсмен возглавляет консультативный совет инженерных исследований при Федеральном авиационном управлении. Он говорит, что главные проблемы заключаются в отсутствии соответствующих авиадиспетчерских служб, безопасных площадок для посадки, а также — в возникновении шумового загрязнения.

[Джон Хэнсмен, профессор аэронавтики]:

«Думаю, это будет наземная инфраструктура, которая позволит аппаратам перемещаться самым оптимальным образом».

Создатель самолётов Airbus имеет дочернюю компанию в Силиконовой долине. Позже в этом году она планирует протестировать летательный аппарат Vahana. Предполагается, что это будет автономное воздушное такси.

[Зак Ловеринг, директор A3 Vahana]:

«Люди будут вызывать летающую машину через телефонное приложение. Как только они сели в аппарат, он готов к взлёту. Одновременно он утверждает маршрут через систему управления полётами. Затем взлетает и направляется к месту назначения».

Предполагается, что такая услуга станет реальностью приблизительно через 10 лет. Впрочем, этот срок может и сократиться, ведь над разработкой летающих автомобилей работает так много компаний.