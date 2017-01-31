Волонтёры помогли детям-инвалидам заняться сёрфингом

Поплавать на сёрфе в жаркий летний день. Что может быть лучше? Особенно на побережье австралийского Голд-Коста. Но для четырёхлетнего Хадсона погружение в океан – большая редкость, он родился с церебральным параличом.

Сегодня он наслаждается катанием на волнах благодаря помощи волонтёров из Ассоциации сёрферов с ограниченными физическими возможностями.

[Петрия, мама Хадсона]:

«Ему нравилось всё. Таким он бывает только во время катания на лошадях».

Вместе с Хадсоном купанием наслаждается ещё около 40 детей с ограниченными физическими возможностями.

[Иэн Гэй, один из организаторов мероприятия]:

«Большинство этих детей не могут часто приходить на пляж или купаться в океане. Некоторые делают это раз в месяц. Некоторые окунулись впервые в жизни».

Родителям, чтобы самостоятельно искупать ребёнка-инвалида в океане, нужно приложить много усилий. Поэтому сегодня они тоже расслабляются.

[Иэн Гэй, один из организаторов мероприятия]:

«Они могут отдохнуть, они знают, что их дети — в надежных руках, и они так рады видеть, что детям весело». [Керри Батлер, мама девочки-инвалида]:

«Сегодня она немного замёрзла, но была очень рада. Мы бы не смогли заняться сёрфингом без этой потрясающей организации. Так чудесно, что люди получили такую возможность».

Чтобы подобное мероприятие прошло успешно, нужна помощь целой армии волонтёров. В этот раз помочь детям насладиться катанием на волнах пришло более 100 человек.