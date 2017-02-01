Пан Ги Мун предложил изменить конституцию Южной Кореи

[Пан Ги Мун, бывший Генеральный секретарь ООН]:

«Сегодня я предлагаю представителям всех политических партий и групп сформировать консультативный совет для проведения конституционной реформы до президентских выборов».

Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, которому прочат кресло президента Южной Кореи, призвал внести изменения в конституцию страны. Он предлагает снять ограничение на один пятилетний срок для главы государства.

Число президентских сроков в Южной Корее было ограничено до одного в результате внесения поправок в Конституцию в 1987. В этом же году в стране прошли первые демократические выборы президента.

Сегодня, чтобы изменить конституцию, необходимо одобрение, по меньшей мере, двух третей депутатов южнокорейского однопалатного парламента. После этого правки должны быть утверждены гражданами в ходе референдума. Необходимо набрать более половины голосов при условии, что явка составит более 50%.

Несмотря на своё предложение, Пан Ги Мун по-прежнему официально не заявлял о планах баллотироваться на высший пост.

[Пан Ги Мун, бывший Генеральный секретарь ООН]:

«Я знаю, что сейчас очень много говорят о моих политических планах. Уже скоро я приму решение в отношении участия в выборах или формирования политической партии».

В настоящее время президент страны Пак Кын Хе отстранена от своих полномочий в результате голосования по процедуре импичмента. Она оказалась замешанной в крупном политическом скандале. Теперь импичмент должен утвердить или отклонить Конституционный суд. Как ожидается, своё решение он вынесет уже в феврале.

Пан Ги Мун вернулся в Южную Корею 12 января. До этого он в течение 10 лет или двух сроков подряд занимал должность Генерального секретаря ООН. Жил в Нью-Йорке.

Тем временем, правительство США потребовало от Южной Кореи арестовать брата Пан Ги Муна – Пан Ги Сана. Как предполагается, в Сеул также будет направлен запрос о его экстрадиции в США. Пан Ги Сана и его сына обвиняют во взяточничестве с целью подкупа официальных лиц при продаже комплекса зданий во Вьетнаме. Сан был советником южнокорейской строительной компании, а его сын работал агентом по недвижимости в Нью-Йорке.