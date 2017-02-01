01 февраля 2017

Пан Ги Мун предложил изменить конституцию Южной Кореи

| 0
Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, которому прочат кресло президента Южной Кореи, призвал внести изменения в конституцию страны. Он предлагает снять ограничение на один пятилетний срок для главы государства.

[Пан Ги Мун, бывший Генеральный секретарь ООН]:
«Сегодня я предлагаю представителям всех политических партий и групп сформировать консультативный совет для проведения конституционной реформы до президентских выборов».

Число президентских сроков в Южной Корее было ограничено до одного в результате внесения поправок в Конституцию в 1987. В этом же году в стране прошли первые демократические выборы президента.

Сегодня, чтобы изменить конституцию, необходимо одобрение, по меньшей мере, двух третей депутатов южнокорейского однопалатного парламента. После этого правки должны быть утверждены гражданами в ходе референдума. Необходимо набрать более половины голосов при условии, что явка составит более 50%.

Несмотря на своё предложение, Пан Ги Мун по-прежнему официально не заявлял о планах баллотироваться на высший пост.

[Пан Ги Мун, бывший Генеральный секретарь ООН]:
«Я знаю, что сейчас очень много говорят о моих политических планах. Уже скоро я приму решение в отношении участия в выборах или формирования политической партии».

В настоящее время президент страны Пак Кын Хе отстранена от своих полномочий в результате голосования по процедуре импичмента. Она оказалась замешанной в крупном политическом скандале. Теперь импичмент должен утвердить или отклонить Конституционный суд. Как ожидается, своё решение он вынесет уже в феврале.

Пан Ги Мун вернулся в Южную Корею 12 января. До этого он в течение 10 лет или двух сроков подряд занимал должность Генерального секретаря ООН. Жил в Нью-Йорке.

Тем временем, правительство США потребовало от Южной Кореи арестовать брата Пан Ги Муна – Пан Ги Сана. Как предполагается, в Сеул также будет направлен запрос о его экстрадиции в США. Пан Ги Сана и его сына обвиняют во взяточничестве с целью подкупа официальных лиц при продаже комплекса зданий во Вьетнаме. Сан был советником южнокорейской строительной компании, а его сын работал агентом по недвижимости в Нью-Йорке.

Пан Ги Мун предложил изменить конституцию Южной КореиФестиваль зимней рыбалки проходит в Южной КорееПрокуратура требует арестовать руководителя SamsungДональд Трамп в видеообращении пообещал, что США откажутся от ТТПВ Южной Корее наложили рекордный антимонопольный штрафВ Южной Корее началось расследование действий президентаВ Южной Корее спасли собак, выращенных на едуПан Ги Мун открыл переговоры по объединению КипраПрезидент Южной Кореи извинилась за политический скандал

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.