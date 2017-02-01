Подводный ресторан открыли в бассейне для дайвинга

Бельгийцы Флоренс и Николас готовятся к погружению. Они находятся в одном из центров для дайвинга в Брюсселе, столице Бельгии. Бассейн входит в число самых глубоких в мире. В некоторых его участках до дна – более 34 метров.

Здесь тренируются профессиональные дайверы. Но сегодня эта пара пришла не просто поплавать с аквалангами. Здесь они посетят романтический ужин.

Для этого они отправляются на пятиметровую глубину вот в этот недавно открытый ресторан. Называется он «Жемчужина». Здесь можно поужинать в полной тишине и уединении.

Создатель ресторана говорит, что внутри сферы все посетители смогут ощутить полное умиротворение.

[Джон Бернартс, создатель ресторана]:

«Я создал этот плавательный бассейн 12 лет назад, поскольку увлекался дайвингом ещё с юности. Я хотел, чтобы любой мог научиться дайвингу в идеальных условиях, и здесь это возможно. И последняя новинка здесь – эта сфера. Это как вернуться в утробу, как очутиться в коконе».

А вот как выглядит сам ужин. Все блюда доставляют в стеклянных банках, помещённых в водонепроницаемую коробку. Официантка по совместительству тоже дайвер.

После ужина Николас говорит, что он был незабываемым.

[Николас Маухарт, посетитель ресторана]:

«Удивительно то, что ресторан находится под водой. Я и Флоренс – мы как рыбы, мы любим быть под водой. Интересно то, что это уникальное место. Этот ужин мы запомним на всю жизнь».

Центр для дайвинга «Немо 33» был открыт в 2004 году. Бассейн включает большие платформы на разных глубинах, несколько искусственных подводных пещер и округлый колодец глубиной 34,5 метра.

Ресторан открыли в конце прошлого года. С тех пор его посетило 16 человек. Гости, которые ранее никогда не занимались дайвингом, могут взять вводный урок перед ужином.