ЮНИСЕФ: 2,2 млн детей в Йемене голодают из-за войны

Йемен вернулся на десятилетие назад в области здравоохранения из-за военного конфликта и экономического кризиса. Такой вывод сделали сотрудники ЮНИСЕФ. По данным организации, в прошлом году по причинам, связанным с голодом, в стране умерло около 63 тысяч детей. Эти смерти можно было предотвратить.

В настоящее время от острого недоедания в Йемене страдают три миллиона 300 тысяч человек, большинство из них – дети. По сравнению с 2014 годом голодающих — в три раза больше.

[Меритшель Релано, представитель ЮНИСЕФ в Йемене]:

«Число детей, которым не хватает питания, достигает двух миллионов 200 тысяч человек. Из них 462 тысячи детей страдают от острого недоедания». Голод наиболее опасен для маленьких детей. Они становятся уязвимыми перед заболеваниями желудочно-кишечного тракта и респираторными инфекциями. Однако эти болезни можно предотвращать. [Меритшель Релано, представитель ЮНИСЕФ в Йемене]:

«Дети умирают от недоедания, это факт. В тех регионах, где мы или другие фонды не оказываем им помощи, увеличилась смертность детей в возрасте до пяти лет. Мы считаем, что в прошлом году гибель десяти тысяч из них можно было предотвратить».

По данным ЮНИСЕФ, из 1000 новорождённых детей 63 ребёнка не доживают до пяти лет.

[Меритшель Релано, представитель ЮНИСЕФ в Йемене]:

«Система здравоохранения оказалась на грани краха, и мы можем вернуться к тем показателям смертности детей в возрасте до пяти лет, которые были десятилетие назад».

Война в Йемене продолжается около двух лет. Экономика пришла в упадок. В мирное время страна импортировала 90% продуктов питания. Теперь импорт сократился, из-за чего многие йеменцы оказались на грани голода. По данным ООН, из 28 миллионов жителей Йемена более половины могут пострадать из-за недостатка продовольствия, при этом семь миллионов человек голодают.

Согласно прогнозу ЮНИСЕФ, в этом году острое недоедание угрожает почти полумиллиону йеменских детей.