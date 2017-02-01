ЕС сможет отказывать в статусе беженца пособникам террористов

Евросоюз расширил круг лиц, которым может быть отказано в предоставлении статуса беженца. Согласно постановлению Европейского суда, любая страна-член блока получила полномочия отказывать в убежище лицам, которые имели даже косвенные связи с террористическими организациями.

Ранее, как гласили правила Совета безопасности ООН, запрет действовал в отношении тех, кто непосредственно принимал участие в террористической деятельности либо помогал в осуществлении терактов.

Иск в суд, расположенный в Люксембурге, подала Бельгия. Страна отказала в международной защите марокканцу Мустафе Лунани по причине его участия в деятельности террористической организации.

[Кун Ленартс, председатель Европейского суда]:

«Действия по участию в функционировании террористической группировки — такие, за которые был осуждён главный ответчик, — могут быть поводом для отказа в статусе беженца. Даже если человек не совершал, не пытался совершить и не угрожал совершить террористические акты, как указано в резолюциях Совета безопасности ООН».

Мустафа Лунани был приговорён в Бельгии к шести годам тюрьмы за поддержку «Марокканской исламской боевой группы». Его признали виновным в изготовлении поддельных паспортов для группировки и вербовке боевиков для участия в военных действиях в Ираке.

В 2010 году, отбыв свой срок, Лунани обратился к властям Бельгии за статусом беженца. Он заявил, что в случае своей экстрадиции в Марокко может подвергнуться тюремному преследованию.