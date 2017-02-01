Поляки подарят Тому Хэнксу ретро-Fiat

Fiat 126p решили подарить Тому Хэнксу жители польского городка Бельско-Бяла. Идия возникла после того, как в ноябре актёр опубликовал в социальных сетях фотографию. На ней он изображён рядом с автомобилем этой модели, причём в такой позе, будто бы собирается сесть внутрь. Шуточная подпись к фото гласит: «У меня новая машина!»

Fiat 126 собирали в прошлом столетии в нескольких странах. Однако наибольшее число этих компактных машин произвели в польском городе Бельско-Бяла.

[Моника Яскольская, жительница Бельско-Бялы]:

«Том Хэнкс подтолкнул меня к этой идее — сфотографировался с нашим Fiat 126p в Будапеште и разместил фотографии у себя на страничке».

Модель Fiat 126p стала для поляков знаковой. Называли её здесь ласково – «Малюх», по-русски — «Малыш».

Знает ли Том Хэнкс эти подробности или же для него это лишь ретроавтомобиль итальянской фирмы Fiat — неизвестно. Поэтому жители Бельско-Бялы решили рассказать актёру историю этой модели и города, где её собирали несколько десятилетий, а также – тех людей, которые участвовали в производстве.

[Моника Яскольская, жительница Бельско-Бялы]:

«Мне кажется, если он получит своего рода книгу-автомобиль, то он полюбит эту машину так же, как и мы».

Моника Яскольская организовала сбор средств и — команду из местных специалистов по ремонту и восстановлению винтажных машин.

[Кшиштоф Ханкус, владелец автомастерской]:

«Трудность в том, что надо вернуть ему первоначальный облик, поэтому нужно скрупулёзно выбирать запчасти, чтобы они соответствовали оригинальным».

Теперь польским энтузиастом осталось лишь завершить ремонт и доставить маленький автомобиль в США Тому Хэнксу.