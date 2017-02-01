Австралия предлагает сохранить ТТП без США

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, выступая в Национальном клубе печати в Канберре, выразил разочарование в связи с выходом США из Транстихоокеанского партнёрства. Вашингтон до этого в течение семи лет упорно добивался создания этой зоны свободной торговли между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашение было подписано в феврале прошлого года. На ратификацию отводилось два года.

Однако Дональд Трамп, придя к власти, решил отказаться от ТТП.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:

«Хотя мы разочарованы выходом Америки из ТТП, мы продолжим работать ради открытия большего числа рынков для нашего экспорта. Переговоры продолжаются с Индией, Индонезией, Евросоюзом и Соединённым Королевством. Политические оппортунисты хотят закрыться, установить торговые и инвестиционные барьеры. Но они просто играют на страхах тех, кто не получает выгоды от глобализации и технологического прогресса».

В настоящее время в ТТП остаются пять стран: основатели Бруней, Сингапур, Чили и Новая Зеландия, а также Япония, которая успела ратифицировать соглашение в прошлом году.

Семь государств ещё не провели процесса ратификации.

Австралия уже предложила сохранить проект ТТП в формате «12 минус 1». По словам Малкольма Тернбулла переговоры по этому вопросу на уровне министров состоятся уже в ближайшее время.

При этом многие эксперты отмечают, что суть ТТП заключалась в том, чтобы страны приняли более высокие стандарты производства в обмен на доступ товаров на самый большой американский рынок. Таким образом, без участия США соглашение будет недееспособным.