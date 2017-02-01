Плавающие аргентинцы установили мировой рекорд

Новый мировой рекорд для Книги Гиннесса установили в Аргентине. Около двух тысяч человек одновременно плавали в течение 30 секунд в солёном озере Эпекуэн. Они сформировали «живые цепочки» и держались за руки, чтобы помочь друг другу оставаться на поверхности.

Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что в акции участвовал 1941 человек. Предыдущее достижение сделали в 2014 году в Тайване. Тогда одновременно 634 тайваньца плавали в озере Солнца и Луны, сформировав линию. При этом они использовали плавсредства.

Однако энтузиасты в Аргентине смогли обойтись и без них. Содержание соли в водах Эпекуэна примерно такое же, как в Мёртвом море.

Мировой рекорд здесь установили в рамках фестиваля термального туризма.

Эпекуэн ежегодно посещает множество туристов. Раньше рядом с озером находился город Вилья-Эпекуэн. В 1985 году его начало затоплять из-за прорыва плотины. В 93-м городок уже находился на глубине десяти метров.

Теперь уровень воды постепенно снижается, обнажая руины зданий. Озеро Эпекуэн снова стало туристической достопримечательностью. А затонувший городок прозвали «аргентинской Атлантидой».