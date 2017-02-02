Amnesty International: на Филиппинах полиция убивает наркоторговцев

Волна убийств наркодилеров и наркозависимых на Филиппинах, похоже, является «систематичной, спланированной и организованной» кампанией властей. При этом, полицейские получают за это вознаграждения. Таковы выводы нового отчёта правозащитной организации Amnesty International. Расследование основано на 59 подобных убийствах, которые были совершены в 20 филиппинских городах.

Президент Родриго Дутерте объявил войну наркобизнесу сразу после прихода к власти несколько месяцев назад. При этом в понедельник Дутерте сообщил, что приостанавливает кампанию, чтобы очистить полицию от коррупции.

Правозащитники говорят, что полиция проводит внесудебные казни, и что за каждое убийство офицеры получают денежное вознаграждение.

[Вилнор Папа, представитель Amnesty International]:

«Старший офицер полиции сказал нам, что за убийство наркоманов дают вознаграждение от 8 до 15 тысяч песо. Он добавил, что если никто не умирает в ходе рейда, то вознаграждения не дают».

По данным отчёта, полиция также платит деньги наёмникам.

[Вилнор Папа, представитель Amnesty International]:

«Некоторые наёмники говорили нам, что раньше им поступали заказы один или два раза в месяц. Теперь же – 2-4 заказа в неделю. Они также говорят, что руководят всем полицейские при исполнении».

Власти Филиппин отрицают обвинения в убийствах и сотрудничестве полицейских с наёмниками. При этом ранее президент Родриго Дутерте заявлял, что лично застрелил трёх наркоторговцев, когда ещё занимал пост мэра города Давао.

Согласно правительственным данным, после начала войны против наркобизнеса полицейские застрелили 7669 человек. Как сообщается, 2500 убийств были совершены в ходе полицейских операций в рамках самообороны. В отношении остальных пока ведутся расследования.