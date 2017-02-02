В Африке вводят моду на шкуры из искусственного меха

С давних времён зулусы делают свои ритуальные одежды из леопардовых шкур. Это животное имеет для них особое значение.

[Мадода Цунгу, житель ЮАР]:

«Леопард – одно из самых могущественных животных. С точки зрения силы, ума, поведения он лидер в царстве зверей».

Между тем, по оценкам природоохранных организаций, в Южной Африке осталось менее 5000 леопардов. Они часто становятся жертвами браконьеров из-за своих шкур. Предположительно, ежегодно в регионе убивают от полутора до двух с половиной тысяч хищников.

Эту ситуацию стараются изменить защитники диких животных. Они поставляют в ЮАР Зимбабве и Мозамбик искусственные шкуры, чтобы снизить спрос на натуральные.

Такие изделия служат дольше и выглядят лучше, поскольку почти не страдают от воздействия окружающей среды. Натуральную же шкуру надо менять каждые десять лет. Продают их на местных рынках примерно по 370 долларов США. Искусственную же шкуру можно купить дёшево или даже получить бесплатно.

[Кхолвали Нксумало, житель ЮАР]:

«Я выбрал эту шкуру, потому что натуральная стоит слишком дорого». [Тристан Дикерсон, сотрудник программы Furs for Life]:

«Мы запустили процесс. Люди, которые не могут позволить себе меха, получат искусственные шкуры. Они не будут покупать натуральную. Это приведёт к сокращению поставок леопардовых шкур. Торговцы не смогут продавать их в прежнем количестве».

Защитники леопардов запустили программу Furs for Life в 2013 году. С тех пор они раздали бесплатно более 14 тысяч искусственных шкур. Благодаря усилиям активистов спрос на натуральные шкуры снизился на 50%. Сотрудники программы намерены и дальше поставлять в Африку изделия из искусственного меха.