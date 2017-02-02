Масштабнейшие протесты в Бухаресте: участвуют 150 тысяч человек

Десятки человек задержала румынская полиция в Бухаресте вечером в среду во время уличных беспорядков. Они вспыхнули после многотысячного антиправительственного протеста, проходившего в течение дня в центре столицы. Он стал крупнейшим с 1989 года, когда рухнул социалистический строй.

После того как митингующие мирно разошлись, на площади появилось около 300 футбольных фанатов. Они начали бросать в полицейских камни и петарды. В ответ сотрудники спецслужб применили слезоточивый газ. В ходе столкновения легкие телесные повреждения получили четыре человека: двое полицейских и двое протестующих.

Масштабный протест начался в Бухаресте после того, как вечером во вторник правительство одобрило законопроект об амнистии нескольких категорий заключённых и внесении изменений в Уголовный Кодекс. Учитывая новые правила, на свободу могут выйти влиятельные политики, осуждённые за коррупцию. Также уголовной ответственности смогут избежать чиновники, коррупционная деятельность которых причинила ущерб, не превышающий 47 с половиной тысяч долларов.

В тот же вечер к зданию правительства пришли более 10 тысяч протестующих. В среду их было уже от 130 до 150 тысяч. Люди требовали отставки кабинета министров и обвиняли политиков в нарушении законов.

[протестующий]:

«Это абсолютно недопустимо (решение правительства), именно поэтому я здесь. Я пришёл не ради себя – я уже стар. Я здесь ради молодых людей». [протестующая]:

«Я пришла, чтобы сделать эту страну лучше и исправить то, что другие люди испортили».

Антиправительственные протесты поддерживает президент страны Клаус Йоханнис.

[Клаус Йоханнис, президент Румынии]:

«Проблема в том, что никто не имеет права делать то, что сделало правительство со страной, с нормами права, которые действовали в Румынии и которые ей необходимы».

На одобренные правительством законопроекты Высший совет магистратуры подал жалобу в Конституционный суд Румынии.

Антиправительственные протесты прокатились ещё по 55 румынским городам. По данным полиции, в них участвовали от 100 до 150 тысяч человек.

В декабре прошлого года в результате парламентских выборов к власти в Румынии пришла Социал-демократическая партия. Она сменила правительство технократов, при котором развернулась антикоррупционная кампания. Обвинения в коррупции были предъявлены тысяче государственных чиновников.