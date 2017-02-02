ООН и ЕС отреагировали на ужесточение миграционных правил в США

Указ Дональда Трампа о запрете на въезд для граждан семи мусульманских стран и о заморозке программы приёма беженцев должен быть отменён как можно скорее. Об этом в среду сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Это не лучший способ защищать США или любую другую страну в связи с серьёзными опасениями по поводу возможных террористических атак. Не думаю, что это эффективно. Эти ограничения нужно отменить как можно скорее».

Гутерреш отметил, что при защите границ нельзя ущемлять чьи-либо права.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Когда мы прибегаем к мерам, вызывающим беспокойство и злость, мы помогаем работе по вербовке, которую эти организации ведут по всему миру. Вот почему мы постоянно продвигали меры по усиленной защите границ, но без дискриминации на национальной, религиозной или этнической почве».

В пятницу на прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ о 90-дневном запрете на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Он также на 120 дней приостановил программу приёма беженцев.

В аэропортах всего мира это вызвало большое замешательство, поскольку работники пограничных служб и авиакомпаний пытались понять, как новые правила применяются в разных ситуациях. В связи с указом в США было подано несколько судебных исков. Его также постоянно критикуют демократы, правозащитные организации и некоторые западные союзники Вашингтона.

Между тем, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в среду сказала, что Европа не поддерживает введение в США ограничений на въезд. Она также добавила, что Брюссель продолжит работу по приёму беженцев с мусульманскими странами.

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Европейский союз не отвернётся от тех, кто имеет право на международную защиту. Это наша позиция и мы продолжим её придерживаться».

Могерини, выступая в Европейском парламенте, отметила, что Европа не будет дискриминировать людей в зависимости от места их рождения, вероисповедания или этнической принадлежности.

Стоит отметить, что в настоящее время ЕС работает над тем, чтобы сократить поток мигрантов и беженцев на свою территорию. Кроме того, такие страны, как Болгария и Венгрия, продолжают возводить на своих границах новые заграждения.