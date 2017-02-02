Китай инвестирует в автомобильный завод в Мексике

Китайско-мексиканский альянс в среду обнародовал планы инвестировать более 200 миллионов долларов в завод по производству машин в Мексике. Это рассматривают как шаг к восстановлению доверия инвесторов после того, как заявления Дональда Трампа парализовали инвестиционные планы со стороны американских компаний.

Завод появится в центральном штате Идальго. Более 212 миллионов долларов на его строительство инвестируют мексиканская компания Giant Motors, китайская государственная Anhui Jianghuai Automobile, а также дистрибьютор Chori.

[Омар Файяд, губернатор штата Идальго]:

«Сегодня я с радостью объявляю, что благодаря стратегическому международному альянсу Giant Motors и JAC Motors, объём инвестиций на первом этапе составит 212 миллионов 460 тысяч долларов. В городе Сьюдад-Саагун штата Идальго будут собирать азиатские автомобили. Это создаст 1000 непосредственных рабочих мест и 4500 сопутствующих».

Как ожидается, после завершения строительства, завод за четыре года произведёт до 10 тысяч автомобилей. Это будут внедорожники S2 и S3.

Индустрия производства автомобилей в Мексике переживает не лучшие времена после избрания в США Дональда Трампа. Он пригрозил американским автопроизводителям повышенными пошлинами, если те не перенесут производство своей продукции из Мексики на территорию Соединённых Штатов.

По словам министра экономики Мексики, страна теперь вынуждена пересматривать свои принципы свободной торговли.

[Ильдефонсо Гуахардо, министр экономики Мексики]:

«Как страна мы анализируем те трудности, которые встали перед нами. И это заставляет нас посмотреть в зеркало и определиться с образом Мексики, который мы собираемся продвигать на основе наших принципов, а также ожидаемых результатов».

Министр поприветствовал инвестиции со стороны КНР. Он также добавил, что Мексике стоит диверсифицировать свои экспортные рынки и не ориентироваться только на США.