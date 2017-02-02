Японцы изготовят олимпийские медали из старой техники

[Кодзи Мурофуси, директор оргкомитета Олимпиады-2020]:

«Мы можем сократить использование не возобновляемых ресурсов планеты. Думаю, это замечательный план. < > Людям будет приятна мысль, что эти медали сделаны благодаря вкладу каждого из нас».

Жителям Японии дали возможность косвенно поучаствовать в проведении Олимпиады-2020 в Токио. Они смогут пожертвовать старые мобильные телефоны и некрупную бытовую технику. Из них извлекут драгоценные металлы, а затем изготовят медали для Олимпийских и Паралимпийских игр.

Оргкомитет Олимпиады в Токио надеется собрать восемь тонн металла. Компании, специализирующиеся на утилизации и переработке, с помощью химического процесса отделят золото, серебро и другие необходимые металлы. В общей сложности нужно получить две тонны. Этого будет достаточно для изготовления 5000 тысяч олимпийских и паралимпийских медалей.

Пункты по сбору орг- и бытовой техники откроются в апреле. Их создадут по всей стране в магазинах и офисах, принадлежащих одной из японских телекоммуникационных компаний.

Благодаря этому проекту все медали для Игр в Токио будут изготовлены экологичным способом. Это также позволит сократить расходы на подготовку к масштабному спортивному событию.

Право на проведение летней Олимпиады-2020 столицы Японии получила в 2013-м. Открытие Игр запланировано на 24 июля 2020-го. Церемония закрытия пройдёт 9 августа.