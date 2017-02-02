02 февраля 2017

Экологи опекают редких австралийских морских львов

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Детёныши морских львов беззаботно резвятся у скалистого острова, расположенного недалеко от западного побережья Австралии. Здесь им не угрожают ни акулы, ни грозные волны океана. Под присмотром внимательных мам они учатся плавать и общаться со своими собратьями.

Австралийские морские львы относятся к редким видам. Сотрудники Департамента парков и дикой природы Западной Австралии следят за их размножением и здоровьем последние 30 лет.

[Питер Коллинз, сотрудник Департамента парков и дикой природы]:
«Это их родной остров. Здесь они родились, здесь и останутся. Самки австралийских морских львов не покидают своих родных мест. Здесь мы, в основном, видим тётушек, мам и бабушек. Они все родственники».

Недалеко от этого острова находится ещё пять колоний морских львов. Экологи периодически пересчитывают животных.

[Питер Коллинз, сотрудник Департамента парков и дикой природы]:
«Обычно мы можем отследить, увеличивается ли число особей, является ли их рост стабильным или снижается».

В настоящее время у берегов Западной Австралии насчитывается около 3000 морских львов. Их численность осталась той же, что и три десятилетия назад. Но и это природозащитники считают хорошим знаком.

[Питер Коллинз, сотрудник Департамента парков и дикой природы]:
«Самое лучшее из того, что мы видим, — это стабильная численность колоний на островах».

Австралийский морской лев – представитель семейства ушастых тюленей. Самцы вырастают до двух с половиной метров и набирают вес до 300 килограммов. Самки значительно меньше. Они весят всего 100 килограммов, а их длина – менее двух метров. Австралийские морские львы всегда были немногочисленным видом животных.

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