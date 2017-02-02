Campus Party объединил любителей компьютерных технологий

Тысячи компьютерных фанатов съехались в бразильский город Сан-Паулу на 10-е ежегодное мероприятие Campus Party. Здесь 1300 программистов из нескольких латиноамериканских стран будут жить в палатках и заниматься любимым делом вплоть до воскресенья.

В этом году тема мероприятия — «Большой мозговой штурм». Проходит при поддержке программы развития ООН. Всем участникам отводят 100 часов на разработку технологических средств для защиты мировой экологии.

Campus Party – возможность для компьютерных гениев встретиться лично, а также обменяться идеями и знаниями, которыми они обычно делятся только в социальных сетях. Кроме того, здесь проходят лекции, дебаты и мастер-классы на самые разнообразные темы.

[Тонико Новайнш, директор Campus Party]:

«Здесь мы объединяем сообщества из всех сфер: развлекательной, предпринимательской, креативной, инновационной, научной. Здесь мы объединяем молодых людей, под молодыми я подразумеваю тех, кто молод душой, молодых в возрасте от 18 до 90 лет».

Организаторы вручают призы в разных номинациях. Например, за самый кретивный компьютер. Победителей объявят в конце недели.

[Жуари Сантуш, участник мероприятия]:

«Мы многое узнаем о новых технологиях. В моём случае, так как я связан с образованием, я могу использовать эти технологии в своей сфере. Вот почему эти знания очень обогащают».

Значительная часть павильона отведена под палатки, где ночуют участники.

[Жакелине Абраян, участница мероприятия]:

«Здесь в лагере мы живём в другой вселенной, во вселенной технологий и информации. Каждому важно ежедневно входить в сеть. Это мероприятие полностью изменило мою жизнь. Здесь можно завести друзей на всю жизнь».

Ожидается, что Campus Party посетит около 90 тысяч человек. Подобные мероприятия проходят также в Валенсии, Боготе и Мехико.