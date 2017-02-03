Виртуальная экскурсия переносит в древнеримский дворец

[Алессандро Далессио, археолог]:

«Мы предлагаем иначе взглянуть на это пространство с помощью виртуальной реальности. Это позволяет посетителям увидеть «Золотой дом» изнутри, а также снаружи, таким, каким он был при Нероне».

Новую услугу предлагают туристам в Риме. Теперь они могут увидеть первоначальный облик дворца, построенного римским императором на заре нашей эпохи. Нужно лишь надеть гарнитуру виртуальной реальности, и вместо древних стен взору открывается величественный вид «Золотого дома» Нерона. Так он выглядел 2000 лет назад.

Посетители могут увидеть внутреннее убранство дворца и в подробностях рассмотреть росписи, украшающие стены и своды. Можно также насладится видом дворцового комплекса в целом.

[посетительница]:

«Чудесно, просто фантастика». [посетитель]:

«Такие замечательные переживания, возникает чувство чего-то великого».

Строительство дворца началось в 64 году нашей эры после Великого пожара Рима. Однако довести его до конца Нерон не успел — через несколько лет умер. Недостроенный дворец оказался заброшенным. При императоре Тите он сгорел.

После этого на территории комплекса начали строить общественные здания. На месте искусственного озера вырос Колизей. Над руинами дворца возвели термы Траяна. Появились базилика и триумфальная арка.

Подземные залы «Золотого дома» были случайно обнаружены и вскрыты в XV веке. Влага, проникающая внутрь, начала разрушать хорошо сохранившееся фрески.

В прошлом веке дворец реставрировали в течение 20 лет, потом открыли для посетителей. Затем он был закрыт, поскольку внутри стало небезопасно. С 2014 года здесь проходят экскурсии только для небольших групп.

В настоящее время дворец реставрируют за счёт государственных средств. Согласно оценке специалистов, на восстановление требуется 31 миллион евро.

«Золотой дом» — это самая крупная по площади городская резиденция правителя, когда-либо построенная в Европе.