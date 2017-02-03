Китай: кинотеатров всё больше, но многие пустуют

Всего четыре года назад в Китае было не более 20 тысяч кинотеатров. Теперь же их число удвоилось. Это означает, что их даже больше, чем в США.

В июле прошлого года в Соединённых Штатах было 40 тысяч 759 кинозалов, а в Китае к декабрю прошлого года их насчитывалось 40 тысяч 917.

Китай – страна с самым многочисленным населением – один миллиард 400 миллионов человек. Кинорынку есть куда расти.

Это кинотеатр в Пекине. Он оборудован новейшей системой 3D IMAX. В прошлом году его кассовые сборы составили более шести миллионов долларов.

42-летний Фань Сюй говорит, что ходит в кино почти каждую неделю.

[Фань Сюй, житель Пекина]:

«Мы ходим в кино почти каждую пятницу, не пропускаем хорошие фильмы. Сегодня, если время позволит, посмотрим два фильма».

Маленькая Жэнь говорит, что ей больше нравится смотреть фильмы на экране IMAX, а не на домашнем компьютере.

[Жэнь, жительница Пекина]:

«Когда смотришь на компьютере, то всё кажется нереальным, просто как картинка на экране. В кино фильмы в 3D- или 4D-формате. Такое ощущение, что картинка тебя окружает».

Менеджер кинотеатра отмечает, что конкуренция будет расти, поскольку в столице появляется всё больше кинотеатров.

[София Шэнь, сотрудница кинотеатра]:

«В последние годы число кинотеатров в Китае постоянно возрастало. Несомненно, конкуренция будет усиливаться. Она заставит кинотеатры становиться более комфортными, использовать более качественное аудиовизуальное оборудование».

Китай стремится стать первым в мире по числу мест в кинотеатрах. Однако в небольших городах индустрия в полном упадке.

Это кинотеатр на окраине Пекина. Кассиру занятья нечем. Контролёр, который должен стоять на входе в зал, отдыхает на заднем ряду с телефоном в руках. По мнению экспертов, это показатель того, что число новых кинотеатров не соответствует реальному спросу.

Жители пригородов не привыкли ходить в кинотеатры, поскольку многие годы жили без них. Теперь предпочитают смотреть бесплатный контент на домашних компьютерах.

[Ван Сюйдун, сотрудник кинотеатра]:

«Мы вынуждены сдавать залы в аренду под мероприятия и ежегодные корпоративные конференции. Также восполняем потери за счёт продажи напитков и попкорна».

Эксперты говорят, что, хотя в Китае больше кинотеатров, они зарабатывают меньше, чем в США.

[Фу Ялун, представитель EntGroup]:

«Можно увидеть, что количество кинотеатров на душу населения и число походов в кино на душу населения намного ниже, чем в Северной Америке. Конечно, это предоставляет нам возможности для роста в будущем».

Между тем, в столице индустрия растёт. В городе с 22-миллионным населением в позапрошлом году открылось 70 новых кинотеатров, в прошлом – 100.