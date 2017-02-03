03 февраля 2017

Животных в зоопарке Мосула, наконец, накормили

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Зоопарк в Мосуле. Находится на территории, недавно освобождённой от ИГИЛ. В живых здесь осталось всего двое крупных животных — медведь и лев. Сегодня им впервые за долгое время дают еду.

[Абу Омар, владелец зоопарка]:
«Бои шли три или четыре месяца. Был охранник, который обычно приходил и кормил их. Но потом бои усилились, и животных начали кормить только соседи. Потом стало так плохо, что никто не мог выйти из дома. Выйдешь — умрёшь. Так, животные были заброшены на месяц. Некоторые умерли, некоторые истощены».

Раньше здесь также жили обезьяны, лошади и другие животные. Жители близлежащих домов приносили им остатки еды, но потом перестали, потому что самим есть стало нечего.

[Абу Омар, владелец зоопарка]:
«Этот парк когда-то был среди самых популярных мест отдыха в провинции и в Мосуле, потому что он в центре. Он процветал, но из-за войны мы 4 месяца не могли добраться сюда, чтобы его поддерживать».

Курдистанская организация по защите прав животных направила сюда своих волонтёров, чтобы покормить четвероногих.

Тем временем местные жители жалуются на мартышек. В клетку попал снаряд, и выжившие разбежались.

[местный житель]:
«Во время бомбёжки обезьяны разбежались и начали прыгать от одного дома к другому. Они были голодные и нападали на детей».

[местный житель]:
«Его укусила обезьяна. Наложили 15 швов».

Парк находится в восточной части Мосула. На его территории и вокруг много неразорвавшихся снарядов. Тем не менее, он продолжает оставаться излюбленной площадкой для игры у местных детей.

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