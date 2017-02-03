1,3 млн кенийцев стоят перед лицом голода из-за засухи

Кенийский город Марсабит. Повсюду — трупы домашних животных. Это результат продолжительной засухи. Из-за бедствия гибнет скот, а люди зависят от продовольственной помощи.

Подобная ситуация наблюдается более чем в половине кенийских округов. Жители стоят перед лицом голода. Согласно подсчётам, один миллион 300 тысяч человек сталкиваются с нехваткой еды и нуждаются в помощи.

Пастбища высыхают, и домашний скот гибнет тысячами. Люди вынуждены преодолевать десятки километров в поисках растительности и воды.

Власти организовали пункты выдачи маиса, бобов и риса в наиболее пострадавших северных и прибрежных районах.

Кроме того, кенийский Красный Крест начал помогать людям финансово. Организация призывает международное сообщество собрать около миллиарда кенийских шиллингов. Это приблизительно 100 миллионов долларов.

[Аббас Гуллет, генеральный секретарь Красного Креста в Кении]:

«75% от одного миллиарда пойдут на помощь, мы хотим давать людям деньги».

Губернатор округа Марсабит говорит, что этот регион больше всех пострадал от засухи. Уже третий год подряд сезон дождей здесь крайне засушливый.

[Укур Ятани, губернатор округа Марсабит]:

«Мы потеряли много голов домашнего скота, более 60%, наблюдается серьёзная нехватка воды, люди голодают, большинство школ закрыты. Власти округа не смогут решить проблему самостоятельно».

Фермеры пытаются продать оставшийся скот, пока он не погиб. Из-за растущего предложения цены на домашних животных снизились.

[Аша Али, жительница города Марсабит]:

«Поскольку пастбищ нет, мы используем часть денег на корм для скота. Часть пойдёт на наши повседневные нужды. Хорошо будет, если что-то удастся отложить».

Сезон дождей обычно длится здесь с марта по май. Он играет критически важную роль для фермеров и домашнего скота. Люди надеются, что осадки скоро придут, однако, согласно прогнозам, в ближайшее время дождей не предвидится.