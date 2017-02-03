Гардеробу Писающего мальчика в Брюсселе посвятили отдельный музей

Знаменитого Писающего мальчика в центре Брюсселя по праву можно назвать самым большим модником бельгийской столицы. У скульптуры — огромный гардероб. И теперь появилась возможность с ним ознакомиться — совсем рядом с фонтаном открыли музей. Он так и называется: «Гардероб Маннекен-Писа».

Традиции периодически одевать бронзовый фонтан в какой-то тематический наряд — уже несколько веков. За это время накопилось более 950 костюмов. В музее представлены 130 из них. Остальные можно посмотреть в цифровом формате.

[Гонзаж Плувинаж, историк, куратор музеев Бельгии]:

«Люди получают возможность узнать больше об истории Маннекен-Писа, это очень необычная и длинная история. Эти костюмы также расскажут историю традиции одевать Маннекен-Писа. Она появилась в начале XVII века. Это старинный феномен».

Здесь — и костюм валлийской гвардии, пожалованный Мальчику в 1945, и — копия старинного костюма 1747 года, который ему подарил король Франции Людовик XV. Таким образом монарх хотел извиниться за то, что его солдаты пытались повредить статую. Есть также футбольная форма, костюм Санта-Клауса, шута и многие другие.

Раньше эти костюмы хранились в Городском музее. Сейчас для них решили создать отдельный музей. В этом году он ожидает до 60 тысяч посетителей.

Бронзовая статуя стоит одетой примерно треть дней в году. Для нарядов действуют строгие правила: никакой рекламы, религии и политики. Ежегодно Мальчику дарят 15-20 новых костюмов.

[Гонзаж Плувинаж, историк, куратор музеев Бельгии]:

«Это отображает Брюссель. Многие страны мира подарили Маннекен-Пису свои костюмы. И все эти традиционные национальные наряды — это почти про каждого жителя Брюсселя: бельгийца или небельгийца. Так люди могут чувствовать себя частью общества. Это типичный Брюссель — большой город, большое сообщество с многочисленными иностранцами, живущими здесь».

Когда именно в Брюсселе появилась самая первая статуя Писающего мальчика — доподлинно неизвестно. По некоторым данным — ещё в XIV веке. Первая бронзовая в нынешнем виде была установлена в 1619 году. С тех пор её неоднократно повреждали и похищали. В том числе — во время наполеоновских войн. Потом устанавливали точную копию. В последний раз статую украли в середине прошлого века.