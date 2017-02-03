03 февраля 2017

Немецкий учёный стал новым астронавтом ЕКА

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В Европейском космическом агентстве — новый астронавт. Им стал немецкий учёный Матиас Маурер.

[Матиас Маурер, астронавт ЕКА]:
«Это невероятное чувство. Не хватает нужных слов, чтобы описать его. Теперь я понял видение, идею и концепцию полёта в космос. Сегодняшний день дал мне надежду, и я очень рад».

46-летнего Маурера выбрали из десяти лучших претендентов. Получить должность астронавта он пытался и раньше, но успех пришёл лишь спустя годы. Теперь он планирует продолжить обучение.

[Матиас Маурер, астронавт ЕКА]:
«Я надеюсь завершить базовую подготовку к работе в космосе до конца года. После этого моё имя войдёт в реестр ЕКА, из которого выбирают астронавтов для космических полётов».

Матиас Маурер родился в немецкой земле Саар. Учился в Германии, Великобритании, Франции и Испании. Говорит на семи языках. С 2010 года работает инженером в Европейском космическом агентстве. Он участвовал в различных миссиях, экспедициях и обучениях, которые агентство проводит с целью физической и психологической подготовки к будущим космическим полётам.

До сих пор в космосе побывали одиннадцать немецких астронавтов.

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