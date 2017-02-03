В Лондоне фестиваль орхидей посвятили Индии

Обычно в феврале Лондон холодный и серый. Но в столичных Королевских ботанических садах Кью наоборот — многообразие ярких красок Индии. Здесь проходит фестиваль орхидей.

Чествуют этот тропический цветок здесь уже 22-й раз, но Индия в качестве главной темы выбрана впервые. И это неслучайно, ведь в стране произрастают орхидеи многих видов.

[Элиза Бионди, организатор фестиваля]:

«Индия — интересная страна, и отношение у индийского народа и в культуре к растениям довольно необычное».

Здесь представлены панно из орхидей и декоративные скульптуры. Слон, тигр и павлин — в натуральную величину. На создание таких цветочных композиций потребовалась неделя.

В целом на украшение выставки ушло 3600 орхидей.

[Элиза Бионди, организатор фестиваля]:

«Мы думаем, что, выбрав эту тему, мы сможем рассказать не только о важности сохранения растений, но и о важности отношений между растениями и людьми».

Некоторые из орхидей подвешены к потолку, медленно вращаясь в воздухе. На выставке звучат традиционные индийские мелодии. Здесь также можно узнать, как индусы используют орхидеи в быту и медицине.

При этом эксперты говорят, что среда обитания орхидей находится под угрозой.

[Андре Шуитман, эксперт оранжереи]:

«Они очень чувствительны к вмешательствам со стороны людей. В наши дни люди есть везде, так что орхидеи находятся в упадке во всем мире».

Работники оранжереи также говорят, что наличие на местности орхидей – это показатель того, что окружающая среда находится в хорошем состоянии.